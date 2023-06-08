Bursa'da otomobil tamirhanesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesi 17. Sokak'ta otomobil tamircisi Münür Gülay (59) ile daha önce otomobilini tamir ettiren 4 kişi arasında tamirhanede tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Gülay, göğsünden vuruldu. Şüpheliler olay yerinde kaçtı.



İhbar üzerine tamirhaneye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gülay, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Gülay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.









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