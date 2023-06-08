Gemlik'te otomotiv firması otoparkından sıfır minibüs çalan şüpheli Orhangazi'de yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir otomotiv firmasına ait park alanından sıfır minibüsü çalan şüpheli, Orhangazi'de gözaltına alındı.

Gemlik Serbest Bölge’de bir otomotiv firmasına ait park alanında bulunan sıfır minibüsün çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Minibüsün Gemlik'te olduğunu belirleyen ekipler, aracı takibe aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından izini kaybettiren minibüsün, daha sonra Orhangazi yolunda olduğu belirlendi.

Gemlik ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, Çeltikçi kavşağında minibüsün önünü keserek durdurdu.

Minibüsteki Caner K. (29) kendini araca kilitledi.

Polis, Caner K'nin kaçmaması için önlem olarak lastiklere ateş etti. Lastiklerin patlamasının ardından minibüsten inen Caner K. gözaltına alındı.





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