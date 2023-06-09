Bursa'da dronla takip edilen araçta yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'ya il dışından otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaparken polis operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sevkiyatın yapıldığı araç izlemeye alındı. Dron destekli takibin ardından durdurulan otomobildeki A.B.G. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Truva" ile yapılan aramalarda 14 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 3 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan A.B.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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