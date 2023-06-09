GÜNCELLEME - Bursa merkezli 3 ilde "Temizlik 1" operasyonunda aranan 41 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen "Temizlik 1" operasyonunda 25'i firari hükümlü 41 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, gasp, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şafak vakti aralarında asayiş, özel harekat, terörle mücadele ile çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu ekipler, Bursa, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa'daki operasyonda 500 polis görev aldı.

Koçbaşı yardımıyla girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, 4'ü kadın 41 şüpheliyi yakaladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kesinleşmiş hükümle aranan 25 kişi ile "evden hırsızlık", "iş yerinden hırsızlık", "motosiklet hırsızlığı" ve "yağma" suçlarına karışan 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.





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