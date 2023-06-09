Bursa'da 5. kat balkonundan otomobilin üzerine düşen çocuk yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

Demirtaş Barbaros Mahallesi Panayır Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Emir Asaf Ercan, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Park halindeki 16 YY 303 plakalı otomobilin tavanına düşerek yaralanan çocuk, ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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