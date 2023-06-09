"Bursa Bıçak Festivali" 16 Haziran'da başlayacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bursa Bıçak Festivali, 16-18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kökeni demirciliğe dayanan ve geleneksel yöntemlerle yaşatılarak maharetli ellerde şekillenen Bursa bıçağı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda 100'ü aşkın stantla tanıtılacak.



Açıklamada tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1326 yılında Bursa'nın fethi ile Osmanlı'nın ilk başkenti olan kentin demir işlemeciliğinin de merkezi olduğunu, 93 Harbi'nden sonra Balkan göçmenlerinin getirdikleri yeni tekniklerle de Bursa'da bıçakçılık zanaatının bir gelenek halini aldığını ifade etti.

Bursa'nın kültürel değerlerini koruyarak, gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dünyaya nam salan Bursa bıçakçılığının ihtişamlı tarihini ve tanınırlığını tekrar kazandırmak adına sergi, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin yer aldığı renkli bir festival hazırlıyoruz. Bıçak konusuna kafayı taktık. İnşallah şehirde gerçek manada bir ekonomik değere dönüşmesi için sürdürülebilir etkinliklerle imza atacağız. 19-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük bıçak fuarına 8 firmamız katıldı. Bizler de 16-18 Haziran tarihlerinde Merinos fuar alanında düzenlenecek olan Bursa Bıçak Fuarı ve Festivali'nde bıçak üretimi yapan sektörün öncü isimlerini tek çatı altında buluşturmayı amaçlıyoruz. 100'den fazla standın kurulacağı fuarda, vatandaşlarımız Kurban Bayramı öncesi alışverişlerini de yapabilecek. Katılımcılar, bıçak ustalarının gösterilerini izleyebilecek, geleneksel yöntemlerle yapılan bıçakçılık zanaatı hakkında konunun uzmanlarından bilgi edinebilecek, bıçak fırlatma, demir dövme, ahşap bıçak yapımı ve bıçak bileme gibi 15 farklı atölyeye katılabilecekler."

Aktaş, festivalde deprem bölgesinden 8 bıçak üreticisin de katılımcı olarak yer alacağını ve bu firmaların tüm masraflarının kendileri tarafından karşılandığını bildirdi.



Burak Özdemir (CZN Burak) gibi sürpriz isimlerin de yer alacağı festivalde, e-spor turnuvaları gibi heyecan dolu etkinlikler sayesinde ziyaretçilerin keyifli anlar yaşayacağını vurgulayan Aktaş, "Çocuklara ve gençlere bıçak mirasını tanıtmayı ve onları eğlenceli etkinliklerde buluşturmayı amaçlayan festivalin güzel geçmesini diliyorum. Festival sponsorlarımızdan Pirge Bıçakçılığa, Bursa Bıçakçılar Derneğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalle işin ihracat boyutunun daha da artabileceğini kaydeden Aktaş, Bursa bıçağını daha kıymetli ve daha katma değerli hale getirmek gerektiğini belirtti.

Aktaş, festivalin, yeni tasarımların oluşturulmasına da altyapı oluşturacağına değinerek, "Yeni şeylerin üretilmesi, sektörün pastasının artması demektir. Bir makine veya otomotiv sektörü gibi olmayacaktır ama Bursa'nın sembolü olan bıçağın daha değerli hale gelmesi önemlidir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin dikkatini çekmesi benim en büyük arzum. Herkes zorunlu olarak evinde veya işyerinde bıçak kullanıyor. Tüm vatandaşlarımızı Kurban Bayramı öncesinde festivale davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, Pirge Yeşilyayla Kesici Aletler Şirketi sahibi Ömer Pirge ve sektör temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.