Bursa'da "organ ticareti ve resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 3 tutuklama

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BURSA (AA) - Bursa'da "organ ticareti ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, böbrek nakli bekleyen Y.K, kardeşi S.K'nin kendisine böbreğini vereceğini belirterek Bursa'daki bir sağlık kuruluşuna başvurdu.

Yapılan incelemelerde bu kişilerin kardeş olmadıkları, sahte pasaport ve evrak kullandıkları anlaşıldı.

Araştırmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organ donörü adayı olarak hastanede bulunması gereken S.K'nin yerine hastaneye İ.E.T'nin başvurduğunu belirledi.

Ekipler, nakil işini organize eden A.A'nın, böbrek nakli bekleyen Y.K'den 40 bin dolar aldığını tespit etti.

Yapılan operasyonda üzerinde yabancı dillerde notların bulunduğu, delil niteliği taşıyan ajanda ve not kağıdı ele geçiren polis, yabancı uyruklu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K, S.K. ve A.A, tutuklandı. İ.E.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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