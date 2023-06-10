Bursa'da yangın çıkan eve yardım için giden muhtar yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan mahalle muhtarı hastaneye kaldırıldı.

Hasanbey Mahallesi Osmaneli Gör Sokağı'nda bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede daireyi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık görevlileri ile polis ekibi sevk edildi.

Ev sahibinin yaralanmadan kurtulduğu yangında, yardım amacıyla içeri giren Hasanbey Mahallesi Muhtarı Vezir Sağlam'ın üzerine yanan parçalar düştü.

Yaralanan Sağlam, sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairenin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

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