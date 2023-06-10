20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da başladı

AA

20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Bursa'da 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapıldı. 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde 884 sporcu yarıştı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran 20 yaş altı kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, 23 yaş altı kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bazı sporcuların kişisel en iyi derecelerine ulaştığı yarışlar, büyük mücadelelere sahne oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da yangın çıkan eve yardım için giden muhtar yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da yangın çıkan eve yardım için giden muhtar ...
Hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi köprüye çarptı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi köprüye ...
Üzerine sıcak kakao dökülen Kadir bebek yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine sıcak kakao dökülen Kadir bebek yaralandı
İnegölspor, Murat Yoldaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı
YEREL HABERLER İnegölspor, Murat Yoldaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Cipin çarptığı elektrikli bisikletteki baba ile oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Cipin çarptığı elektrikli bisikletteki baba ile oğlu ...
İcra yoluyla el konulan araçları sahte evraklarla alıp parçalayan çete çökertildi
YEREL HABERLER İcra yoluyla el konulan araçları sahte evraklarla ...
Sahte pasaportla organ nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte pasaportla organ nakli yaptırmak isteyen ...
Genç MÜSİAD Bursa Şubesinde yeni başkan Süleyman Mesih Çil oldu
YEREL HABERLER Genç MÜSİAD Bursa Şubesinde yeni başkan Süleyman ...
Hacizli araçları sahte belgelerle yediemin otoparklarından çıkarıp satan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hacizli araçları sahte belgelerle yediemin ...
Bursalı dondurmacı aile bir asırdır yaz sıcağında bunalanları serinletiyor
YEREL HABERLER Bursalı dondurmacı aile bir asırdır yaz sıcağında ...
Bursa'da "organ ticareti ve resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da "organ ticareti ve resmi belgede sahtecilik" ...
Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 kişi ...
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 ...
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye para cezası verildi
YEREL HABERLER Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ...
"Bursa Bıçak Festivali" 16 Haziran'da başlayacak
YEREL HABERLER "Bursa Bıçak Festivali" 16 Haziran'da başlayacak
Bursa'da 5. kat balkonundan otomobilin üzerine düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da 5. kat balkonundan otomobilin üzerine düşen ...
BUÜ İlahiyat Fakültesi'nde yazma eserler kütüphanesi ile sergi salonu açıldı
YEREL HABERLER BUÜ İlahiyat Fakültesi'nde yazma eserler kütüphanesi ...
Savcı, tartıştıkları için babasını öldürüp annesine saldıran sanık için `haksız tahrik´ indirimi istedi
YEREL HABERLER Savcı, tartıştıkları için babasını öldürüp annesine ...
Dron destekli operasyonda 17,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Dron destekli operasyonda 17,5 kilo uyuşturucu ele ...
Bursa'da 'Temizlik-1' adlı operasyon; 41 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Bursa'da 'Temizlik-1' adlı operasyon; 41 şüpheli ...
GÜNCELLEME - Bursa merkezli 3 ilde "Temizlik 1" operasyonunda aranan 41 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa merkezli 3 ilde "Temizlik 1" ...
Bursa'da özel harekat destekli "Temizlik 1" operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da özel harekat destekli "Temizlik 1" ...
Bursa'da dronla takip edilen araçta yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da dronla takip edilen araçta yakalanan ...
Bursa'da 8. Nilüfer Caz Festivali başladı
YEREL HABERLER Bursa'da 8. Nilüfer Caz Festivali başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.