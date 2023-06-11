Bursa'da açık kalan damperi köprüye çarpan tır devrildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde açık kalan damperi köprüye takılarak kopan tır, yolun karşı şeridini aşıp şarampole devrildi.

Mehmet K. (52) idaresindeki 16 NIH 11 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolunda damperinin açık olması nedeniyle Kulaca Köprüsü'ne çarptı.

Damperi yerinden kopan tır, karşı şeride geçip, bariyerleri de aşarak şarampole devrildi. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, damperin ve yola devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasıyla normale döndü.

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