Bursa'da hafif ticari aracın çarparak altına aldığı kişiyi vatandaşlar kurtardı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarparak altına aldığı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Başaran Mahallesi'nde kavşaktan dönmeye çalışan A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Bayram Ç'ye çarptı.

Kazanın ardından aracın sürücüsü panikleyip gaza basınca Bayram Ç, aracın altında kaldı.

Durumu fark edip yardıma gelen vatandaşlar, el birliğiyle hafif ticari aracı kaldırdı ve Bayram Ç'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Bayram Ç, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.Ö. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.











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