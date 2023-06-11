20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde tüm branşlarda müsabakalar yapıldı. 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 884 sporcu yarıştı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran 20 yaş altı kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, 23 yaş altı kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bazı sporcuların kişisel en iyi derecelerine ulaştığı yarışlar, büyük mücadelelere sahne oldu.

Milli atlet Erdem Tilki, Bursa'daki şampiyonanın ikinci gününde sırıkla atlamada 20 yaş altı Türkiye açık hava rekorunu kırdı. Genç sporcu Erdem Tilki, Sedat Cacim'e ait 5,21 metrelik rekoru 5,22 metrelik başarılı atlayışla geçti.

Erdem Tilki ocak ayında yine Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 5,22 metrelik atlayışıyla 20 yaş altı Türkiye salon rekorunu kırmıştı.

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