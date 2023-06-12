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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da üretilen tünel ekipmanları 12 ülkeye ihraç ediliyor

AA

Bursa'da üretilen tünel ekipmanları 12 ülkeye ihraç ediliyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, özellikle kara yolu ve metro tünelleri başta olmak üzere havalimanı ve endüstriyel tesislerde kullanılan enine geçiş kapısı, havalandırma ve yangın söndürme gibi sistemleri yerli imkanlarla üretip ihraç ediyor.

Yaklaşık 9 yıl önce kurulan ve tünellerin en önemli ekipmanlarından enine geçiş kapısı, havalandırma, yangın söndürme gibi endüstriyel ekipmanlar üreten firma, AR-GE çalışmaları sonunda seri üretime geçti.

Zigana, Cudi Dağı, Assos ve Troya, Yağdonduran ve Buruncuk tünelleri, Bostancı-Dudullu metro hattı gibi Türkiye'nin önemli projeleri için yerli üretim yapan firma, ayrıca 12 ülkeye ihracat yapıyor.

Dianthus Endüstriyel'in sahibi Ömer Kula, AA muhabirine, 2017'den beri yurt içi ve yurt dışındaki nitelikli projeler için mekanik ve elektromekanik sistem entegrasyonu yaptıklarını söyledi.

En önemli ürünlerinin kara yolları tünellerinde kullanılan enine geçiş kapıları olduğunu anlatan Kula, "Cari açığı kapatma noktasında ciddi hizmet sağladık. Bu ürünün en önemli özelliği metrekarede 200 kilogram basınca ve yangına dayanıklı olmasıdır. Daha önce Almanya'dan 100 bin avroya alınan ürünü 6 bin avroya üretiyoruz. Çok şükür bu hizmeti biz artık Türkiye'de kendi imkanlarımızla sunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kula, sadece enine geçiş kapısının üretimiyle şimdiye kadar yaklaşık 40 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini belirtti.

Firmanın Bilecik, Yozgat ve İstanbul'daki fabrikalarında üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Kula, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizi akıllı ulaşım sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve havalandırma sistemleri olarak ayırıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri daha farklı. Yolcuların güvenliğini ve kaçış bölümünü sağlayan sistemler. Diğeri de yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayan bölümler olmak üzere ürünlerimizi kategori anlamında ikiye ayırıyoruz. Bizim için çok kıymetli bir şey. Avrupa'nın en büyük kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nde de imzamız var."

- "Şu an devam eden 3-4 projemiz var"

Fransa, Irak, Arnavutluk, Cezayir ve Umman'ın aralarında bulunduğu 12 ülkeye de ihracat yapmayı başardıklarını vurgulayan Kula, "İthalatın önüne geçmekle kalmadık, ihracat yaparak ülkeye döviz de kazandırıyoruz. Çocuklarımızın farklı bir ülke hayali kurmasındansa bu ülkede bir şeyler başarılabileceğini, olabileceğini göstermek ve bu hayallerin peşinden koşmalarına örnek olmak istiyorum." dedi.

Kula, 2017'den sonra Türkiye'deki tüm kara yolu tünellerinde imzalarının olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En son final yaptığımız proje Zigana Tüneli. Şu an devam eden 3-4 projemiz var. Bunlardan biri Antalya tarafında gerçekleştirilen proje. Denizli tarafında gerçekleştirilen ve yine Karadeniz Trabzon tarafında gerçekleşen Devlet Su İşlerinin projesi var. Bu projelerde yangın söndürme sistemleri, enine geçiş kapıları ve havalandırma sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yine yurt dışında Almanya'da görüşmelerimiz var. Ulaşım sistemleri üzerine yedek parça temini anlamında AR-GE bölümümüzün de çalışmaları devam ediyor."

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