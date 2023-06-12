Bursalı girişimciler "akıllı kaynak izi takip sensörü" geliştirdi

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin markası olan ULUKOZA bünyesinde çalışmalarını sürdüren girişimciler Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve Ali Yıldız, "akıllı kaynak izi takip sensörü" adlı proje geliştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve iş ortağı Ali Yıldız geliştirdikleri kaynak robotlarının otomasyonu ve üretim hatlarındaki hataların en aza indirilmesini amaçlayan projeyle TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan (BİGG) faydalanmaya hak kazandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Adar, geliştirdikleri ürün sayesinde kaynak robotlarının otomasyonu ile üretimde insan faktörünü ve hataları minimize edebileceklerini bildirdi.

Geliştirdikleri projeye güvendiklerini belirten Adar, şunları kaydetti:

"Firma ortağım Ali Yıldız ile birlikte TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan bir çalışma yürütmekteyiz. Ülke olarak bu tür projeleri daha fazla destekleyip geliştirerek ve yüksek lisans, doktora öğrencilerimizi endüstriye adapte edip yüksek teknoloji ürünlerin üretimine ivme kazandırabiliriz. Çıktığımız yolda İnnosens Robot Teknolojileri olarak ülkemizin öncü, dünyanın aranılan firmaları arasında olmayı amaçlıyoruz."

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