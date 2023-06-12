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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Leman Öztürk de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün karşı şeride geçtiği, otomobile çarptıktan sonra yoldan çıktığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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