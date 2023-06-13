BUÜ'de "Çocuk Alerji, Aerobiyoloji ve İklim Değişikliği Sempozyumu" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ), yaklaşık 3 yıl önce vefat eden Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Malyer anısına "2. Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Alerji, Aerobiyoloji ve İklim Değişikliği Sempozyumu" yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektörlük'te gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Malyer'in ardında kendisini hayırla yad eden bunca öğrenci ve evlat bıraktığını söyledi.

Bunun herkese nasip olmayacağını belirten Yılmaz, "İlk karşılaştığınızda babacan adam hissiyatı bırakan bir hocamızdı. Doğrudan ısınırsınız bazı insanlara. Hulusi hoca da hakikaten öyle bir insandı." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Araştırma üniversitesi olan Uludağ Üniversitesinin faaliyet çıtasının yükseltilmesinde bu sempozyum ve buna benzer faaliyetlerin son derece önemli olduğunu, disiplinler arası faaliyet arzının da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumun bilimsel faaliyet kültürümüze büyük katkı yapacağına da yürekten inanıyorum." dedi.

Bilim insanlarının sunumlarıyla tamamlanan sempozyumun açılışına, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Prof. Dr. Hulusi Malyer’in ailesi, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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