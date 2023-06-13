Bursa'da üniversite adaylarına YKS günlerinde ulaşım ücretsiz

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde geçerli olacak.

Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerindeki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde üniversite adayları bu hizmetten yararlanabilecek. Uygulama, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımı kapsamıyor.

Üniversite sınavına girecek adaylar, 17 Haziran Cumartesi günü 06.00-10.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde sınav katılım belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek.

Adaylar 18 Haziran Pazar günü ise saat 06.00'dan 20.00'ye kadar yine sınav katılım belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Uygulamadan faydalanabilmek için ulaşım kartlarının cihaza okutulmasına gerek duyulmayacak, sadece sınav katılım belgelerinin ibrazı yeterli olacak.

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