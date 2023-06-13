Türk otomotivciler İngiltere'de "Automechanika Birmingham 2023 Fuarı"na katıldı

BURSA (AA) - Türk otomotiv sektörü, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen "Automechanika Birmingham 2023 Fuarı"na katılım sağladı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, fuarda otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 16 firma yerini aldı. Etkinlik kapsamında yenilikçi ürün ve hizmetlerini sunan Türk firmalar yeni siparişler alırken, işbirliklerini geliştirme fırsatı da yakaladı.

Açıklamada fuarla ilgili değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık'ın, dünyadaki en büyük otomotiv ithalatçılarından ve Avrupa'nın ikinci büyük motorlu araç pazarı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de en fazla ihracat yaptığı ikinci pazarın Birleşik Krallık olduğunu aktaran Çelik, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yaptığı otomotiv ihracatı, pandemi dönemi dışında artış ivmesi yakaladı. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Bu ihracatımızla beraber ülkenin geçen yıl yaptığı otomotiv ithalatından yüzde 4,4’lük pay almayı başardık. Birleşik Krallık da otomotiv ihracatımızdan yüzde 10,5'lik pay aldı." ifadelerini kullandı.

Baran Çelik, Birleşik Krallık'ın otomotiv ithalatının 2022 yılında 74 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.

Birleşik Krallık'ın otomotiv ithal ettiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, Çin, İspanya, Fransa ve Türkiye olduğuna, ülkenin dış alımının dörtte birini Almanya'dan yaptığına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Türk otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak, Birleşik Krallık’ın otobüs ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında birinci sırada yer alıyoruz. Ayrıca jantlar ile aksam ve parçaları ithalatında 3'üncü, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları ithalatında 6'ncı, motor aksam ve parçaları ithalatında ise 2'nci sırada bulunuyoruz. Birleşik Krallık, sürekli gelişme kaydettiğimiz, iyi ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke. Bu anlamda ilk hedefimiz ülkeye ihracatımızı 3,5 milyar dolar seviyesine, ülkenin ithalatından aldığımız payı da yüzde 5'e çıkarmak."

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