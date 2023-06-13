Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadın ile torununun ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Burak Ulga (29) ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesince düzenlenen raporda sürücü Ulga'nın tali, yaşamını yitirenlerin ise asli kusurlu olduğunun belirtildiğini aktardı.

Fikriye Yeğit ve torunu Zeynep Mira Güler'in yakınlarının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek yeniden rapor aldırılması talebinde bulundu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin kusurlu olmadığını öne sürerek Ulga'nın beraatini, ceza verilecekse alt sınırdan hüküm kurulmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 3 ay süreyle geri alınmasına hükmetti.

Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde 26 Haziran 2022'de Burak Ulga idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, üst geçit yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira Güler'e (6) çarpmıştı. Fikriye Yeğit olay yerinde, torunu ise Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga tutuklanmış, yargılama sürerken tahliye edilmişti.

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