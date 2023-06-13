İnegöl'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, hastanede tedaviye alındı.

İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi Türkan Sokağı'nda Yasemin Ü. (28) ile boşanma sürecindeki eşi Ümit Ü. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Ümit Ü. tarafından bıçakla yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasemin Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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