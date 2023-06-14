Orhangazi'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Orhangazi-Yeniköy yolunda, Üniversite yolu bağlantısında seyreden Muhammet Alaya'nın (28) kullandığı 16 MB 3302 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Faruk K. (19) idaresindeki 16 ATF 295 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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