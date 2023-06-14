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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü Bursa ve çevre illerde kutlandı

AA

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü Bursa ve çevre illerde kutlandı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da, Türk Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'da, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, jandarma personeli, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı program, toplu fotoğraf çektirilmesiyle tamamlandı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk bırakıldı.

Jandarma teşkilatının tarihçesi ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı da okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, programdaki konuşmasında, jandarma teşkilatının Türk milletinin sevgisini kazanmış bir kurum olduğunu söyledi.

Jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik hizmetler verdiğini belirten Atasoy, "Bizler, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında, gece, gündüz, sıcak, soğuk ve yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

Törenin ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Albay Atasoy ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Atasoy ve beraberindekiler, Kanlıpınar Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.

- Balıkesir

Avlu Balıkesir Fatih Salonu'ndaki törende ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı video izletildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, günden güne gelişen teşkilatın vatandaşa güven aşıladığını, sevgisini kazandığını, toplumla bütünleştiğini belirtti.

Jandarmanın, gelişen yapısıyla, teknoloji, bilim ve donatımıyla göz kamaştıran bir gelişim çizgisinde yer aldığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Ülkeleri farklı kılan, gelişme çizgisinde öne geçiren, muasır medeniyet yarışında onları bir adım önde tutan faktör bana göre köklü ve gelişimini sürdüren kurumların var olmasıdır. Ülkemizde bu kurumların en başında gelenlerinden biri jandarma teşkilatıdır. Jandarma teşkilatı son dönemde personeline eğitim ve donanım kazandırma noktasında büyük aşamalar göstermiştir. Jandarmayı toplumda tanımlarken, jandarma nedir diye baktığımızda jandarma disiplin, kurallar bütünü, tavizsiz çalışan ülkenin bölünmez bütünlüğüne ülkenin milli birlik ve beraberliğine hizmet eden en önde gelen kurumlarımızın başında gelen kurumdur.

Terörle mücadele, suç ve suçluların ele geçirilmesi, suçların önlenmesi gerek ülke gerek adli görevlerin başarı ile sürdürülmesi noktasında jandarmamız işbirliği içinde çalıştığı kurum ve kuruluşlarla mülki idare amirlerinin, Cumhuriyet savcılarının talimatı doğrultusunda en başarılı şekilde görevini ifade etmektedir."

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da teşkilatın 184. yıl dönümünü onur, mutluluk ve gururla kutladıklarını aktardı.

Yıldız, yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarmanın, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletinin yanında yer almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ali Hikmet Paşa İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu. Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencileri de kısa bir oyun sahneledi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki kutlamalar kapsamında Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Aktaş, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Albay Mustafa Çakır'ın da katıldığı ziyarette Çanakkale'nin güvenliği ve huzurunun sağlanmasında jandarma teşkilatının büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Teşkilatın 184. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aktaş, jandarma personeline görevinde başarılar diledi.

Akman da kendilerine verilen desteklerden dolayı Aktaş'a teşekkürlerini iletti.

- Bilecik

Bilecik'teki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve beraberindeki jandarma personelinin katıldığı programda, anıta çelenk bırakıldı.

Tuğgeneral Ertekin ve beraberindekiler daha sonra Vali Kemal Kızılkaya tarafından makamında kabul edildi.

Jandarma personeli, etkinlikler kapsamında Türk Kızılaya kan bağışında da bulundu.

- Yalova

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Yarbay Süleyman Terk, 184 yıllık şanlı tarihinde birçok başarı elde eden teşkilatın, Türk milletinin sevgisine de mazhar olduğunu anlattı.

Terk, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tören, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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