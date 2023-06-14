Bursa'da "Deprem ve Müzecilik Paneli" düzenlendi

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BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı işbirliğinde "Deprem ve Müzecilik" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlattı.

Kendisinin de 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını belirten Coşkun, "Deprem bölgesindeki müzelerimizde yaklaşık 500 bin eser var. 500 bin eserin içerisinde zarar gören eser sayısı 500 adet. Bunların büyük çoğunluğu da vitrin içinde yanındaki esere vurmuş gibi durumlar." dedi.

Coşkun, depremde hiçbir müze binasının tamamen yıkılmadığını, tahribatın sınırlı olduğunu dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise Bursa'nın bir UNESCO kenti olduğunu, bunun yanı sıra somut olmayan kültür çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

Dünya Turizm Örgütü'nün en iyi turizm köylerinden bazılarının da Bursa'da olduğunu anlatan Özer, "Cumalıkızık'tan sonra şimdi de yolda İznik var. İnşallah 2024 yılında İznik de UNESCO kültürel mirası olacak. Bunu çok sevinerek, gururla her yerde söylüyoruz." diye konuştu.

Özer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak müzelerdeki tarihi eserlerin sağlamlaştırılması ve restorasyon çalışmalarının gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.



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