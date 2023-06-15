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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Şehir Hastanesi'nde iki hastaya böbrek nakli yapıldı

AA

Bursa Şehir Hastanesi'nde iki hastaya böbrek nakli yapıldı

BURSA (AA) - Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde 15 gün arayla iki erkek hastaya böbrek nakli yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleşen operasyonlarda 30 ve 35 yaşlarındaki iki erkek hastaya 15 gün arayla böbrek nakli gerçekleştirildi.

Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Nefrolog Doç. Dr. Yavuz Ayar tarafından yapılan operasyonla hastalar kısa sürede sağlığına kavuştu.

Operasyonların ardından genel durumları iyi olan hastalar, tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yavuz Ayar, hastalardan birinin hipertansiyon sekonder, diğerinin ise polikistik böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunduğunu ve ikisine de böbrek nakli gerçekleştirdiklerini belirtti.

Organ bağışı ile insanlara umut olmanın önemli olduğunu vurgulayan Ayar, "Bu hastaların özellikle diyalizde ve diğer tedavilerde beklememeleri, bu şekilde nakil ile şifa bulmaları hem motivasyon açısından hem yaşama bağlılık açısından onlara pozitif enerji olarak geri dönmekte." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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