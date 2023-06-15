Mudanya'da caddede su samuru görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolda hızla giden bir su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İlçenin Halitpaşa ve Şükrüçavuş mahallelerinde gece geç saatlerde su samuru görüldü.

Mudanya ilçe merkezinde sahile yakın bölümdeki İpar Caddesi'nde araçların yanında yolun kenarında giden su samuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Araçtan çekilen videoda, kaldırımın dibinde yolda hızla ilerleyen su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.