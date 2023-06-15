İznik'te İyilik Sağlık Elçileri Derneğinin spor eğitimi kapanış etkinliği yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, İyilik Sağlık Elçileri Derneği bünyesinde spor eğitimi kursuna katılanlar yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi.

Dernek, ilçedeki gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı teyakkuz spor eğitimlerinin kapanış törenini İznik Göçebe Oyunları Alanı'nda gerçekleştirdi.

Törene, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve teyakkuz spor dalından mezun olan Türkiye şampiyonu eğitmenler katıldı.

Etkinlikteki konuşmasında, çocukların erken yaşlarda spora olan ilgilerini keşfederek onların hayatına dokunmanın çok kıymetli olduğunu belirten İyilik Sağlık Elçileri Derneği kurucusu Mehmet İlker Ünal, şunları kaydetti:

"Bugün burada bünyemizde gerçekleştirilen faaliyetlerdeki spor branşlarından mezun olan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz kapanış töreninde çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Önümüzdeki eylül ayında kapsamlı bir uçurtma şenliği düzenlemek için çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımızı spora ve sosyal etkinliklere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için projelerimiz devam edecektir."









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