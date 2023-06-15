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Bursa'da "Gayrimenkul Alımlarında Alternatif Finans Sistemleri Paneli" düzenlendi

AA

Bursa'da "Gayrimenkul Alımlarında Alternatif Finans Sistemleri Paneli" düzenlendi

BURSA (AA) - Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, sosyal konut projelerine ilişkin, "Aynı projeyi çok noktada yaparak, malzeme fiyatlarını düşürerek, arazide toplu alım yaparak, daha uyguna mal ederek, piyasa koşullarının yüzde 35'i, 40'ı altına ürün üretme şansımız olabiliyor." dedi.

Atış Yapı ile Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) iş birliğiyle kentteki bir davet salonunda "Gayrimenkul Alımlarında Alternatif Finans Sistemleri" başlıklı panel düzenlendi.

Ahmet Atış, panelde yaptığı konuşmada, dünya genelinde gayrimenkulle ilgili işlerin uzmanlaşma ile olduğunu söyledi.

Bu uzmanlaşmanın Türkiye'deki gayrimenkul geliştirme şirketlerinin genişlemesi anlamına geldiğini belirten Atış, "Bir müteahhit firma dediğimiz zaman hem bu işin geliştiricisi hem müteahhitlik yapan hem de satışçısı olmuyor." dedi.

Atış Yapı'nın bir gayrimenkul geliştirme şirketi olduğunu aktaran Atış, "Sağlıklı yol ve yöntemler bulamadığımız için müteahhitliği de kendimiz yapıyoruz. Dünyada sene sonuna kadar 14 ülkede ofislerimizi açmış olacağız. Türkiye'de de 11 ilde ofis açmış oluyoruz. Bu arada çalışabileceğimiz bir iş birlikçimiz olmadığı için buradaki operasyonu da kendimiz koruyoruz. Yani buradaki aslında en önemli konu herkesin kendi işinde uzmanlaşması." ifadesini kullandı.

- "4 bin 300 müşteride 22 milyar liralık satış hedefimiz var"

Atış, ev sahibi olmak isteyip piyasanın değişken seyrinden çekinenlerin ve bankaların koşullarını karşılayamayanların taleplerini cevaplamak üzere geliştirdikleri yöntemle ilgili bilgi vererek, şunları anlattı:

"Bundan 6 yıl evvel Avrupa İmar Kalkınma Bankası ile toplantımızda bize ortak şirket kurma önerisi getirmişlerdi. O zaman tabii sektörün ayağı yere basmıyor, bizim ayağımız yere basmıyor. Brütte 300 metrekare daireler yapıyoruz. Bize çok mantıksız gelmişti sosyal konut ama deprem sonrasında Türkiye'nin aslında en büyük ihtiyacının bu olduğunu gördük. En güzel yapabileceğimiz yol ve yöntem Avrupa Sosyal Sisteminin Türkiye'ye uyarlanması oldu. Aynı projeyi çok noktada yaparak, malzeme fiyatlarını düşürerek, arazide toplu alım yaparak, daha uyguna mal ederek, piyasa koşullarının yüzde 35'i, 40'ı altına ürün üretme şansımız olabiliyor. Şimdi burada aslında şu an firmaların elini taşın altına koyarak finansman yöntemleri geliştirip daha sonra da bunu bankalarda modellemesi gerekiyor. Biz burada 4 bin 360 bağımsız bölümünde 3 ay süreyle bu kampanyayı yapmayı planlıyoruz. 4 bin 300 müşteride 22 milyar liralık satış hedefimiz var. Burada da 16 milyar liralık, 60 aylık vade sistemi kurmuş oluyoruz. Bununla alakalı bankalarla enflasyona göre görüşme sağladık."

Ahmet Atış, inşaat alanında 15'inci yıllarında olduklarını, 84'üncü projelerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sektörde segmentasyonun çok değiştiğini vurgulayan Atış, "Bir proje yapıyorsunuz, yurt dışına pazarlamamız lazım. Bir proje yapıyorsunuz, kitlesel fonlama olması lazım. Bugün Türkiye'de 52 kurumsal firmanın yaptığı, yani 7 yılda 4 bin 500 saklama hesabı açtığı Türkiye'de biz 7 ayda 1600 hesap açtık. Yani sektörün tamamının 3'te birini ele geçirdik. Bu işi doğru anlatabilmekle oluyor. Biz bunu yaklaşık şu an 12 şubemizde, Türkiye'nin 11 ilinde yapıyoruz. Herkes iş yapmak istiyor, para kazanmak istiyor ama kardeş kardeşe bile güvenmiyor. Doğru yolun, yöntemin çıkartılması şart." diye konuştu.

- "Birbirimizi tamamlamak zorundayız"

BEMO Başkanı Erdal Çelebi de Bursa'da gayrimenkul sektörü için birçok platform, sivil toplum kuruluşu ve onlara destek olan sponsorla sektörün geleceğine dair planlamalar, yatırımlar yapıldığını belirtti.

Oda olarak 26 Ekim 2022'de Atış Şirketler Grubu ile protokol imzaladıklarını dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu protokol gereği Türkiye'de emsali olmayan gerek üretici firmamız Atış Şirketler Grubu, gerek Bursa BEMO ve ticaret odamızın üyeleri olan tüm meslektaşlarımıza biz bu kapıları kurduğumuz iş birliği doğrultusunda açmış olduk. Gayrimenkul sektörüyle diğer üretici firmalarının aslında kendine bir mesaj olarak bugünü algılaması lazım. Evet biz yoksak birçok şey yok. Biz artık bir makinenin çarkları, dinamoları gibi birbirimizi tamamlamak zorundayız. Özellikle bu dönemdeki paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri ve iş birliklerinin getirdikleri nemalarla belki birçok kişi mutluluğuna katkı sağlayacaktır, en azından geçim derdinden kurtulacaktır."

Moderatörlüğünü Feyzan Ersinan'ın yaptığı panelde, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz da değerlendirmelerde bulundu.

Programa, gayrimenkul sektöründen çok sayıda temsilci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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