Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracını terk edip kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BBL 773 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle sürücü aracında bir süre kovalama yaşanırken, ekipler aracı Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araç otoparka çekilirken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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