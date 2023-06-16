Osmangazi Belediyesi tarım arazisine inşa edilen iş yerini yıktı

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BURSA (AA) - Bursa'da meyve bahçeleri arasında inşa edilen iş yeri Osmangazi Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Tarım arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmayla mücadele eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinin arasına kaçak olarak iş yeri inşa edildiğini tespit etti.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş yeriyle hakkında yıkım kararı alınmasının ardından sabah saatlerinde bölgeye gitti.

Ekipler, içindeki malzemelerin dışarıya taşınmasının ardından yapıyı iş makinesiyle yıktı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.

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