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Bursa ve çevre illerde öğrenciler karne aldı

AA

Bursa ve çevre illerde öğrenciler karne aldı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler dağıttı.

Kent genelindeki 2 bin15 okulda eğitim gören 735 bin 391 öğrencinin karne aldığı öğrenildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de TOKİ Şehit Emre Bolat İlkokulu'ndaki törende, Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, öğrencilere karnelerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 598 okulda 12 bin 474 öğretmen ve 178 bin 275 öğrenci, eğitim öğretim yılını tamamladı.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Çardak İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Emre Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Çanakkale'de 85 bin 58 öğrenci yaz tatiline girdi.

- Kütahya

Kütahya'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'ndaki törende, Vali Vekili Hasan Erkal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Törende konuşan Başyiğit, öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ailesine, milletine, devletine hizmet eden, görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirmek en temel hedefimiz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan onlar. Bu konuda çocuklarımıza, öğrencilerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte 595 okulda 98 bin 465 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

- Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı Mahallesi'nde düzenlenen karne törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Kaymakam Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katıldı.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindekiler, 1. sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Karne dağıtımı sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, eğitimcilerin talep, beklenti ve sorunlarını dinledi.

Tören sonrası gazetecilere konuşan Yılmaz, çocukların karne heyecanına velilerle ortak olduklarını söyledi.

Vali Şıldak da Balıkesir'de artan eğitim yatırımlarına dikkati çekti.

- Bilecik

Bilecik'te Kozabirlik İlkokulu'ndaki törende, Vali Kemal Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, sınıfları gezerek çocukların karnelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden ve tavsiyelerde bulunan Vali Kızılkaya, "Daha yolun başındasınız ve daha birçok sınıf okuyacaksınız. Yaz tatilini iyi değerlendirin, çünkü hak ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 37 bin 334 öğrenci karne aldı.

- Yalova

Yalova'da 56 bin 304 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mazlum Palabıyık İlkokulu'ndaki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, yeni ve farklı eğitim faaliyetleriyle birçok başarı elde ettikleri bir eğitim öğretim yılını daha tamamladıklarını söyledi.

Kentte çeşitli spor branşlarında başarılı olan çocuklara ödülleri ve hediyeleri, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve Akmeşe tarafından verildi.

Halk oyunu gösterilerinin de yapıldığı etkinlik sonunda, protokol üyeleri sınıfları gezip öğrencilere karnelerini verdi.

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