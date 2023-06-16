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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait bıçaklar, Bursa'daki festivalde tanıtılıyor

AA

Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait bıçaklar, Bursa'daki festivalde tanıtılıyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bıçak Festivali başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan festivalin açılışında mehter takımı ve kılıç kalkan gösterisi sunuldu.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güzel bir etkinlikle vatandaşlarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bursa'da yapılan bıçakların bir farkındalık oluşturduğunu anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa'da bu işin karşılığı var ama bunu Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtmak lazım. Araştırmalar yapmaya başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle önce İspanya'da, sonra da Fransa'da fuara yolladık arkadaşlarımızı. Dünyada bıçakla ilgili bir pazar var. Hangi alanda düşünürseniz düşünün bıçağın ayrı bir yeri ve değeri var. Bursa için de önemli bir olgu."

Aktaş, meslek yüksekokulunda ya da endüstri meslek liselerinde de bıçakçılıkla ilgili bölüm açmayı planladıklarını ifade etti.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalin önemine değinen Alinur Aktaş, şunları kaydetti:

"89 firma, 107 standımız var. Deprem bölgesinden de 6 ayrı firma misafirimiz var. Onlara da bu çatı altında yer verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak 18 Haziran Pazar günü akşama kadar sürecek 3 günlük dolu dolu organizasyonlar yaptık. Herkesin yakından tanıdığı şefler, ustalar da burada. Onların da gösterileri olacak. Bıçağı e-spora da uyarladık. İstiyoruz ki sadece bıçak işi 50 yaş üstüyle alakalı bir iş olmasın."

Festivalde, farklı kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödül verildi.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Bıçakçılar Dernek Başkanı Fatih Adliğ ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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