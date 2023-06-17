Bursa ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu yapılıyor

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor.



Bursa'daki Uludağ İlkokulu ve Çınar Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından okul binalarına giriş yaptı.

Eskişehir'de, YKS'ye giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınav saatini bekledi. Öğrenciler, üst aramaları ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Bazı adaylar, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınav salonlarına giriş yaptı. Adaylar sınava girdikten sonra yakınlarından bazıları, dua ederek bekleyişini sürdürdü.

Çanakkale'de öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınav binalarına alındı. Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde sınava girecek Dağdan Taşçı, kimlik yerine ehliyetini getirdi. Bina görevlisinin sınava ehliyetle giremeyeceğini söylemesi üzerine Taşçı, babasıyla okuldan ayrıldı.

Kütahya'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezine geldi.

Öğrenciler, görevlilerce kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapıldıktan sonra sırasıyla okul binasına alındı. Bazı vatandaşlar, çocuklarıyla sınav merkezine gelerek onlara destek oldu.

Yalova Çiflikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenci ve veliler de ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumunda Temel Yeterlilik Testi heyecanı yaşadı.

Bilecik'te eğitim kurumlarında TYT için öğrenciler binalara giriş yaptı. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ve Malhun Hatun İlkokulu'nda sınava girecek öğrenciler, aileleriyle geldi. Emniyet ekipleri, sınav süresince okul önlerinde görev aldı. Çocuklarının okula girmesinin ardından bazı veliler de okul bahçesinde dua okudu.

Balıkesir'in Kula Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından okul binalarına giriş yaptı. Veliler de okul önünde beklemeye başladı.

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