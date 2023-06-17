Bursa'da bir kadın, eski eşi tarafından makasla yaraladı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eski eşi tarafından makasla vücudunun birçok yerinden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Selimzade Mahallesi Çınarönü Sokak'ta İ.K. (54) ile aynı evde yaşayan boşandığı eşi P.D. (51) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Daha sonra P.D, eski karısı İ.K'yi karın ve bacağının 20 farklı yerinden makasla yaraladı.

Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli P.D'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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