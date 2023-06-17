GÜNCELLEME - Bursa'da damadını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da damadını boğazından bıçaklayıp öldüren şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi İ.H.Ö. ile karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan İ.H.Ö, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca İ.H.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık, 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

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