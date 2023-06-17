Bursa'da merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre 1 yaşındaki A.A, Akhisar Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katındaki evlerinin açık olan kapısından emekleyerek apartman boşluğuna çıktı.

A.A. buradan merdiven boşluğuna düştü.

Durumu fark eden aile, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan A.A'nın buradan da Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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