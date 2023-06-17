Bursa'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kadın öldü

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BURSA (AA) - Bursa'da yıldırım isabet eden tarladaki işçilerden biri hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçisi kadınların maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden Nerguze Kartal'ın (63) arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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