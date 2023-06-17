Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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BURSA (AA) - Bursa'da sağanak, su baskınlarına ve bazı yollarda hasara neden oldu.



İznik ilçesinde yüksek kesimlerden İznik Gölü'ne doğru inen sel suları nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Büyük taş ve ağaç parçalarının sürüklendiği İznik-Bursa kara yolu da sağanaktan etkilendi.

Yolun, Müşküle Mahallesi yakınındaki kesimi taş ve ağaç parçalarından ulaşıma kapandı, bir bölümünde kısmi çökme yaşandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizlik çalışması başlatarak araçların geçişini sağladı.

Ayrıca, İznik ilçe merkezinde büyük su birikintileri oluştu. Kimi araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

İl merkezinde öğleden sonra aniden bastıran yoğun yağıştan dolayı bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında su baskını meydana geldi.

Orhaneli ilçe merkezinde de yoğun yağıştan dolayı su baskınları ve birkaç saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Dağgüney Mahallesi'nde ise dolu etkili oldu.

Yoğun yağıştan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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