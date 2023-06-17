Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri ve tarım alanlarını su bastı.

Şiddetli yağış nedeniyle Sölöz Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Derenin yakınlarındaki bazı evlerde su baskınları meydana geldi. Orhangazi-İznik kara yolunda Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik'e bağlı Maşukiye mahallelerindeki yollar yağış nedeniyle kapandı.

Kapanan yollara, BUSKİ, karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Yoğun yağmur nedeniyle yollar bozulurken, araçların geçişleri de güçlükle sağlandı.

Orhangazi'nin güneyindeki, aralarında zeytinliklerin de bulunduğu tarım alanlarında da su baskınları yaşandı.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Sölöz Mahallesi'ne gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, vatandaşlarla konuşup hasar tespit çalışmalarına katıldı.

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