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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Bursa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Bursa istikametine giden M.F.Ş. (41) idaresindeki 34 RL 4868 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi tünelini çıktıktan sonra aynı yönde seyreden Cedel D. (28) idaresindeki 06 ACK 648 plakalı bir otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Cedel D. ile aynı araçta bulunan Ayşegül D. (47), Sedanur Ş. (29) ve Neslihan Ş'yi (50) Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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