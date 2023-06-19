Bursa'da 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Berke Özdal idaresindeki 16 KP 424 plakalı otomobil, Çamlıca Kavşağı'nda, Buğra Ertunç'un kullandığı 06 DE 3212 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Oğlu Buğra Ertunç'un kullandığı otomobilde sıkışan Nezire Ertunç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Nezire Ertunç ve diğer yaralı Berke Özdal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.





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