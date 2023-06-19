Bursalı kılıç ve bıçak ustası 73 yıllık meslek hayatına 100 sergi sığdırdı

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BURSA (AA) - Bursa'da 8 yaşında çırak olarak başladığı kılıç ve bıçak sektörüne 73 yılını veren, hediyelik eşyalar da üreten Yılmaz Emen, çoğunluğu kişisel 100 sergide zanaatını tanıttı.

Bursalı 81 yaşındaki Emen, bıçak ve kamaların ilgisini çekmesi üzerine çocukluğunda okulu bırakıp Osmangazi ilçesindeki Kayhan Bıçakçılar Çarşısı'nda bir ustanın yanında çıraklığa başladı.

Uzun yıllar mesleğin inceliklerini öğrenen Emen, daha sonra kendi atölyesini açarak kılıç ve bıçak imalatına devam etti.

Devlet sanatçısı unvanı da verilen Emen, Bursa işi bıçakçılığın tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında sergiler açtı, çeşitli etkinliklere katıldı.

Göz tansiyonu nedeniyle bir gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmi engel bulunan Emen, son yıllarda bıçakların yanı sıra çatal, kaşık gibi objeleri birleştirip sanat eserlerine dönüştürdü.

Yılmaz Emen, AA muhabirine, mesleğinde yıllar geçtikçe kendini geliştirerek hedeflediği gibi sanatkar olduğunu söyledi.

Bursa'nın adını duyurmak için 95 kişisel sergi açtığını, 3 karma, 2 devlet sergisine katıldığını belirten Emen, 38 ödülünün bulunduğunu dile getirdi.

En büyük gurur kaynağının, yurt içi ve yurt dışında pek çok devlet büyüğüne sanatının ulaşması olduğunu vurgulayan Emen, şöyle konuştu:

"Protokol üyesi birçok kişi bana sanatımdan parçalar yaptırarak, Bursa'nın ismini duyurmak için devlet büyüklerine hediye etti. Benim bıçaklarım hemen hemen dünyanın her yerinde var. Festivallere de halen beni davet ediyorlar. Benim bıçağımı alanların kullanmaktan daha çok hediyelik amaçla saklamasını istiyorum."

12 yıl önce bir gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Emen, "Kötü alışkanlıklarım yok, öyle olunca da duramıyorum yerimde. 73 yıldır aynı heyecanla yapıyorum." dedi.

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