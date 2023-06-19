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Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Çakır'dan bayram trafiği uyarısı

AA

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Çakır'dan bayram trafiği uyarısı

BURSA (AA) - Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Çakır, yazılı açıklamasında, hüzünlü tabloların oluşmaması ve kazaların yaşanmaması için öncelikle tüm sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uymasının hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

Yollardaki araç yoğunluğunun bayramlarda çok fazla arttığını belirten Çakır, "Yoğunluğa sıcak hava ve yaz yağmurları da eklendiğinde trafikte geçireceğimiz zamana bağlı olarak yolculuktaki zorluk ve stres çoğalacak. Bu yüzden yola çıkmadan önce almamız gereken tedbirleri hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Çakır, özellikle uzun yolculuklara alışkın olmayan sürücülerin, yorulduklarının farkına varamadıklarını kaydetti.

Sürücülerin 2 saatte bir en az 15 dakikalık dinlenme molası vermelerinin kazaları engelleyebileceğine değinen Çakır, şöyle devam etti:

"Bu kazaların alınacak çok basit önlemlerle önüne geçebiliriz. Öncelikle trafik hız sınırlamalarına ve trafik kurallarına mutlaka uymalıyız. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Trafik yön ve levhalarına dikkat etmeliyiz. Uzun mesafe için yola çıkacaksak yorulduğumuzu ve dikkat eksikliği yaşadığımızı hissettiğimiz anlarda mola vermeliyiz. İnsana bağlı trafik kazalarının sebepleri aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma ve emniyet kemeri takılmamasıdır. Bu olumsuz davranışlardan kesinlikle kaçınmalıyız çünkü trafikte hata ve ihmalin telafisi yok."

Ahmet Çakır, yolculuğa çıkmadan önce araç bakımının tam ve eksiksiz yapılmış olmasına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yolculuk öncesi fren bakımı ve lastik kontrolünün hayati önem taşıdığını aktaran Çakır, "Kazalara sebep olan araç arızalarının önlenmesi için araç bakımlarının ve periyodik muayenelerinin zamanında yapılması gerekir. Ayrıca aracınızdaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanlar yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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