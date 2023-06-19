Bursa'da yağışta bisikletle giderken çukura düşen sürücü cep telefonuyla kaydedildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bisikletlinin, sağanak sırasında yolda oluşan su birikintisinde çukura düşmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İlçede geçen hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinin bazı bölgelerinde cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.



Araç sürücüleri ve yayalar, güçlükle ilerleyebildi.



Bu sırada bir bisikletli, kent merkezinde su birikintisinde yağıştan korunarak seyrederken çukura düştü.

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntü, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

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