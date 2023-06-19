Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğratmaktan yargılanan 12 sanığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçı işletmesini, yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılanan 12 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Emel Ç. ile davacı Oğuzhan İskenderoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini dile getiren İskenderoğlu, sanık Fuat A. tarafından yapılan kısmi ödemeye de rızaları olmadığını ifade etti.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Emel Ç, 2018'de doğum yaptığını ve 2019 yılının yarısına kadar olan süreçte de işten erken çıktığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, tüm cezalara takdir indirimi uygulayarak, sanık İrfan Y, Mehmet K, Fuat A. ve Orhan K'yi "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3'er ay hapis ve 45 biner lira adli para cezası, Ercan Ç, Göksel G, Kadir K, Mahmut Esat Ç, Mustafa K. ve Özgür G'yi de aynı suçtan 5'er yıl hapis ve 30 biner lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklar Emel Ç. ile İsmail Y. hakkında da "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle 3 yıl 9'ar ay hapis ve 22 bin 500'er lira para cezasına hükmeden mahkeme hakimi, bazı sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Oğuzhan İskenderoğlu, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, adalete güvenlerinin sonsuz olduğunu ifade etti.

Davada genelde rakamların konuşulduğunu anımsatan İskenderoğlu, "Bir de bunun manevi tarafı var. Biz 156 yıllık bir işletmeyiz. Burada dururken, şu konuşmayı yaparken bile utandığımı bilmenizi istiyorum çünkü bu işletme benim değil. Babamın da değil, babamın babasının, dedesinin, büyükbabasının. Burada bu durumda olmak ve bu böyle bir sebepten dolayı kamera karşısında olmak çok üzücü bir şey." diye konuştu.

İskenderoğlu, çalınanın sadece para olmadığını belirterek "Demek istediğim inşallah adalet yerini bulur. Fazla da yorum yapmak istemiyorum çünkü devam eden süreç var. Türk adaletine, hukukuna güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

Sürecin çok hassas olduğunu ve avukatlarıyla kararı değerlendirerek hareket edeceklerini vurgulayan İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüze bakmaktan başka çaremiz yok. Önümüze bakacağız. İşimizi yapmaya, daha iyi yapmaya devam edeceğiz. En önemli olay o. Rakamlar konuşuluyor. Biz paranın peşinde falan hiç değiliz, umurumuzda bile değil. Önemli olan adaletin yerini bulması çünkü paradan daha kıymetli bir şey var o da zaman. Bu yapılan hırsızlık süreci bizi çok geriye itmiş. Önemli olan o kaybedilen zamanın, o haksızlığın yerini bulması."

- İddianame

Firma sahiplerinden Oğuzhan İskenderoğlu'nun 2020'de yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucu, sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle 12 çalışan hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, bilirkişi heyetince Ağustos 2015-Haziran 2020 döneminin incelendiği, genel anlamda sipariş iptal oranının çok yüksek olduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

İptallerin yoğun olduğu 3-8 Haziran 2020'deki güvenlik kamerası kayıtlarında, bazı garsonların hesap sümeniyle getirdiği paranın bir bölümünü kasiyerle konuştuktan sonra kasaya teslim etmeyerek cebine attığı, kasadan para aldığının görüldüğü, zaman zaman garsonların kasiyerin verdiği paraları da cebine attığının görüldüğü iddianamede yer almıştı.

Sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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