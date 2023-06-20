Bursa'da devrilen tırdan dökülen malzemelere çarpan taksideki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin A. idaresindeki 03 L 23034 plakalı tır, Bursa-İzmir kara yolu TİGEM Karacabey Harası yakınında kontrolden çıkıp sürüklenerek refüje yan devrildi.

Karşı şeridi kapatan aracın kasasında çuvallar içindeki malzemelerin bir bölümü yola saçıldı.

Tır sürücüsünün yara almadan atlattığı bu kazadan bir süre sonra karşı şeritten gelen Beyhan G'nin kullandığı 16 T 6024 plakalı taksi, yoldaki malzemelere çarptı.

Kazada, sürücü Beyhan G. ile takside bulunan Mübeccel K. ve Şükran K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mübeccel K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunduğu belirlenen yaralılardan Beyhan G, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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