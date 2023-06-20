Bursa'daki ıhlamur ormanlarında yağışlar hasadı geciktirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında, bu sene hasat yağışlardan dolayı geç başlayacak.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin sahil bölgesindeki kırsal mahallelerinden Bayramdere'de yakında hasadına başlanacak ıhlamur çiçeği toplayıcılarıyla bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özkan, tüm Türkiye'de yağışların geciktiğini, bu sebeple ıhlamur hasadının da geç kaldığını ifade etti.

Ihlamur hasadının meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Metrelerce yükseklikte ağaca çıkıyorlar. Bazen kötü kazalar hatta ölümle sonuçlanan kazalar olabiliyor. O yüzden riskli ve zor bir iş. Güzel bir ürün, sağlıklı bir ürün ve en kaliteli şekilde bizim Karacabey'imizin ıhlamur ormanlarında yetişiyor, pazara arz ediliyor. İşte bu yağışların yoğunluğu ve geçe kalması da ıhlamurla ilgili bir belirsizlik ortaya koydu. Üreticilerimize, hasat yapan vatandaşlarımıza, kazasız ve belasız, hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Bütün bu ıhlamurları tüketecek vatandaşlarımıza da sağlıklı bir ömür niyaz ediyoruz."

Üreticilerden Ali Hikmet Yok da çok yağmur yağdığı için ıhlamurda verimin düşebileceğini belirterek, "Ancak kaliteden ödün verilmez. Havaların soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle henüz ıhlamura başlayamadık." ifadelerini kullandı.

Hasatta kadınların da aktif rol aldığı anlatan Emine Yok ise "Hasat zaten sıcakta olmuyor. O yüzden sabah çok erken gidiyoruz. Kahvaltılığımızı alıyoruz. Eşim ağaca çıkınca, ben de altta ateş yakıyorum. Sonra ıhlamur topluyoruz. Tüm aile olarak üretime katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Ihlamur zamanı köyde evlerin çatılarının ıhlamurla dolduğunu aktaran üniversite öğrencisi Hikmet Can Yok da ailesine hasatta yardım ederek hem aile ekonomisine katkıda bulunduğunu hem de harçlığını çıkardığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.