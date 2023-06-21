Bursa'da yılın en uzun gününde dünyanın en uzun hayvanlarına "ziyafet"

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BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 11 yıllık sakinleri zürafalar, yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da "Dünya Zürafalar Günü" dolayısıyla bakıcıları tarafından en sevdikleri yiyeceklerle beslendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında 206 bin metrekare alanda kurulan hayvanat bahçesinde 55 türde 500 hayvan bulunuyor.

"Paşa", "Cesur" ve "Kral" isimleri verilen zürafaların bakımı iki görevli tarafından yapılıyor. Meşe ve çınar yapraklarını çok seven zürafalara, kış aylarında ise "yaprak turşusu" veriliyor.

Dünyanın en uzun hayvanları zürafalarla Zürafalar Günü dolayısıyla özel olarak ilgilenen bakıcılar, özenle seçtikleri yaprakları alıp onları elleriyle besledi.

- "Ailemizden çok onları görüyoruz"

Bakıcılardan Ergün Kuva, AA muhabirine, bu hayvanların güne sabahları palet yemlerini yiyerek başladığını söyledi.

Kuva, zürafaların yeme sürelerinin 15-20 dakika olduğunu belirterek, "Sonra dış alanlarına yoncaları basıyoruz, hayvanları dışarı salıyoruz. İçeride bakımları ve sularını kontrol ediyoruz." dedi.

Zürafaların ağaç dalı ve yaprak yemeyi çok sevdiklerini aktaran Kuva, iyi beslenmeleri için meşe ve çınar yapraklarının yanı sıra antibiyotik etkisinden dolayı soğan verdiklerini dile getirdi.

Şekerli ürün tüketmemeleri gereken bu hayvanlar için kış aylarında taze yaprak bulunmadığından "yaprak turşusu" hazırladıklarını anlatan Kuva, şöyle konuştu:

"Zürafalar dünyanın en büyük kara memelisi, bu yüzden agresif halleri olabiliyor ama genellikle uysal hayvanlar. Zürafalar, 2012'de hayvanat bahçesine geldiler, 11 yıldır buradalar. Bizim onlarla aramız çok iyi çünkü ailemizden çok onları görüyoruz. İsimleriyle çağırıyoruz. Bizi tanıyorlar ve biz çağırdığımızda geliyorlar. Zürafalar güzel hayvanlar. Seviyoruz ve herkesin sevmesini istiyoruz."

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