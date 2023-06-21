Bursa'da "BiTıklaİhracat Programı" konferansı yapıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleri ile Amazon Türkiye, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, PwC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de online satış ile e-ihracat alanında küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) ve girişimcileri desteklemeyi hedefleyen "BiTıklaİhracat Programı" konferansı gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Borsası'ndaki etkinlikte konuşan Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Kovid-19 sürecinde hızlı büyüme sürecine giren e-ticaret pazarının 2022 yılını 5,5 trilyon dolarlık hacimle kapattığını belirtti.

2023 yılında dünya e-ticaret hacminin 7 trilyon dolar olarak öngörüldüğünü dile getiren Aydın, "Ülkemizde ise 2022 yılında 600 milyar liraya ulaşan e-ticaret hacminin, bu yıl 850 milyar lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra hızla ivme kazanan e-ticaret, KOBİ'lerin varlıklarını sürdürebilmeleri için dijitalleşmeyi de zorunlu hale getirmiştir." dedi.



Amazon Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Aykan Gülten ise Amazon Türkiye olarak faaliyete başladıkları günden bu yana temel önceliklerinin Türkiye’deki KOBİ'leri desteklemek olduğunu anlattı.

Bugüne kadar attıkları adımların meyvesini almaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Gülten, "Türkiye’de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısı 2022 yılında yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktı. KOBİ'lerin ihracat satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak yaklaşık 500 milyon avro oldu. Geçen yıl paydaşlarımızla hayata geçirdiğimiz 'BiTıklaİhracat Programı' ile KOBİ'lerin büyümeleri, dünyaya açılmaları ve gerçek potansiyellerine ulaşmaları için elverişli bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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