GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çocuğunu teslim alan anne ile avukat, araçta taşlı bıçaklı saldırıya uğradı

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BURSA (AA) - Bursa'da, anne ile avukatları ve yakınlarının araçta taşlı bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Baba, velayeti kendisinde bulunmayan çocuğunu geçen pazar günü teslim etmeyince savcılığa başvuran anne K.E. dün akrabası A.K, avukatları Aleyna Kübra Kanalcı ve eşi Muharrem Kanalcı ile araca binerek polis merkezine gitti.

Çocuğu alıp araca yeniden binen anne ve yakını ile avukatlar, bir süre hareket ettikten sonra önlerini kesen iki araçtan inen kişilerin saldırısına uğradı. Taşlı bıçaklı saldırı, aracın içinden cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yaşı küçük çocuğun kolluk kuvvetlerinin gözetiminde babasından alınarak annesine teslim edilmesi sonrası yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheliler K.E, M.E, S.E, F.E. tarafından içerisinde müştekilerin bulunduğu aracın seyir halindeyken önünün kesilerek araca zarar verilmesi ve araç içerisindeki müştekilerin darbedilmesi iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler K.E, M.E, S.E, F.E. hakkında 'kasten yaralama, mala zarar verme, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından soruşturma başlatılarak, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan F.E, Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Polis Merkezi'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.E, M.E. ve S.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan K.E. ve M.E. tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz kesilerek darbedildik"

Avukat Muharrem Kanalcı, Bursa Barosunca adliye önünde gazetecilere, bu tür saldırıların tüm hukuk camiasına karşı yapıldığını söyledi.

Olay sırasında yanlarına gelerek kendilerini korumaya çalışan vatandaşlara, baro yönetimine ve meslektaşlarına teşekkür eden Kanalcı, şöyle konuştu:

"Kişisel ilişki kuran baba, çocuğu teslim etmesi gereken pazar günü teslim etmediği için biz savcılık marifetiyle başvuruda bulunduk. Dün talimatı karakola götürdükten sonra kolluk, çocuğu babasından alarak polis merkezine getirdi. Sonrasında bizim nezaretimizde polis merkezinde çocuğun anneye teslimi gerçekleştirildi. Ardından karakoldan çıktık ve müvekkilimize ait araçla karakoldan uzaklaşırken planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz iki araçla kesilerek darbedildik. Aracımız zarar gördü, hastanelik olduk. Bu şekilde bir saldırıya maruz kaldık. Can güvenliğimiz neredeyse yoktu. Şans eseri kurtulduk."

Sürecin takipçisi olacaklarını anlatan Kanalcı, bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmamasının temenni etti.

Saldırı sırasında neler hissettiğine ilişkin soru üzerine Kanalcı, "Kendinizden önce sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Beklemiyordum, şahıslar gözleri dönmüş bir şekilde saldırıyorlardı. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler. Halbuki bizim yaptığımız şey kanunun emrini yerine getirmek, başka bir şey yapmadık. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler." dedi.

Basın açıklamasına, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, saldırıya uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve meslektaşları katıldı.





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