Bursa merkezli 5 ilde 65 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen, 65 zanlının gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 20 Haziran'da Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak'taki şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonun kamera görüntüleri paylaşıldı.

120 ekipte 1350 personelle, 15 özel eğitimli narkotik köpeğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri koçbaşı yardımıyla kapıları kırarak önceden belirlenen adreslere girdi.

Kaçmaya çalışan bazı şüphelilerle ekipler arasında evlerin çatılarında kovalamaca yaşandı. Bu anlar dron kameralarıyla kaydedildi.

Gözaltına alınan 65 zanlının evlerinde narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalar da kamera görüntülerinde yer aldı.

4 kilo 700 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 250 ecstasy hap, 7 tabanca, 70 fişek, 4 av tüfeği, 5 kartuş ve 10 hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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